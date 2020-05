Gubbio, Notari: "Pronto alla realizzazione di una 'Cittadella dello sport' in tempi brevi"

Sauro Notari, presidente del Gubbio, ha concesso un’intervista al Corriere dell’Umbria per parlare del futuro del suo club con la realizzazione di una nuova impiantistica a disposizione della squadra: "Voglio realizzare un campo in sintetico e una una struttura nella quale dovranno trovare posto gli spogliatoi, insomma una unità operativa che deve essere autonoma e autosufficiente rispetto allo Stadio “Barbetti”. Ci potrà giocare la squadra Berretti e, turnazione permettendo, anche altre squadre giovanili nel fine settimana mentre negli altri giorni potrà essere usata dalla prima squadra per gli allenamenti. Nel progetto rientra anche la sistemazione del campo d’allenamento in erba che ha bisogno di interventi. Una volta avuti i terreni sarà a mio carico dare mandato a un geologo per assicurarci della stabilità delle zone dove si dovrà costruire, incaricare un ingegnere della progettazione e quindi dare concretezza al tutto con la partenza dei primi lavori. Quando l’amministrazione comunale avrà ultimato la parte di sua competenza i tempi per entrare in azione saranno brevi ho già avuto contatti con il Coni per ottenere i finanziamenti necessari e poi ci metterò del mio. Se avremo la superficie a disposizione la Cittadella dello Sport si farà, bene e in tempi brevi".