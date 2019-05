Fonte: TuttoC.com

Giuseppe Pannacci, direttore sportivo del Gubbio, ha così commentato la permanenza in Serie C mantenuta battendo la Virtus Verona e il futuro in casa rossoblù: "Un giorno bello, una salvezza che era l'obiettivo prefissato in un girone difficile. Ma siamo stanchi perché si è dovuto aspettare fino all'ultimo. Se Galderisi resta? Ma penso proprio di sì", le parole raccolte da GubbioFans.it.