Gubbio, Pannacci: "Io il primo sconfitto dall'esonero di Pagliari"

Dopo l'esonero di Dino Pagliari il ds del Gubbio Giuseppe Pannacci ha parlato delle motivazioni di tale scelta ai microfoni di GubbioFans.it: "Ringraziamo Pagliari per il lavoro svolto. E' un momento delicato, non siamo riusciti a vincere una partita così e allora adesso è dura, ultimamente abbiamo subito delle sconfitte sempre uguali: qualcosa non funziona. Sono convinto che questa squadra non merita questa classifica, ma se è lì qualcosa non va. E per il bene del Gubbio si è fatta questa scelta. Sull'esonero se hanno inciso le scelte dell'allenatore nel secondo tempo? Diciamo che eravamo partiti bene, ma poi non abbiamo saputo gestire una gara così molto importante. Siamo tutti responsabili, ma sapete che il primo a pagare è l'allenatore. Ma il primo ad essere sconfitto sono io, perchè io avevo scelto Pagliari".