Gubbio, Pedrelli: "Sono quello delle ultime otto giornate"

Daniele Pedrelli, esterno che ha appena terminato la stagione con la maglia del Gubbio, ha parlato del suo futuro ai colleghi del Corriere dell'Umbria, rivelando di voler restare in rossoblù: "Spero di poter dimostrare a Gubbio che il vero Pedrelli è quello delle ultime otto giornate (precedentemente infatti il giocatore aveva patito problemi fisici che grazie al medico sociale sono stati individuati e risolti, ndr). Per cui se rientrerò nei piani tecnici, come spero con tutto me stesso, darò il massimo affinché il Gubbio possa disputare un bel campionato".