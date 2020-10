Gubbio, posticipato alle 20.45 match con l'Arezzo. Due sospetti casi di positività

As Gubbio 1910 comunica che la gara in programma oggi alle 18:30 allo stadio Pietro Barbetti con l'Arezzo valida per la terza giornata del Campionato di Serie C, è stata posticipata alle ore 20.45 poiché sono stati riscontrati due sospetti casi di positività all’interno del gruppo. Tali sospetti casi non fanno riferimento ai calciatori. È stato effettuato stamattina un nuovo ciclo di tamponi su tutto il gruppo squadra.