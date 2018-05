Gubbio, può tornare Paramatti del Pro Piacenza

Fonte: TuttoC.com

© foto di Sandro Giordano

Il jolly difensivo del Pro Piacenza Lorenzo Paramatti è pronto a tornare alla casa madre Gubbio. Così come riportato da gubbiofans, il calciatore classe '95 rientrerà per fine prestito in Umbria per far parte del progetto tecnico della prossima stagione, del club rossoblu.