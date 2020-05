Gubbio, Ravaglia e il suo sogno nel cassetto: "Difendere la porta del mio Bologna"

vedi letture

Intervista ai canali ufficiali del Gubbio per Federico Ravaglia, estremo difensore del club umbro arrivato in prestito dal Bologna: “La mia passione nel calcio è nata grazie a nostro padre che ha giocato tanti anni a calcio e poi coltivata con la passione per Buffon e Del Piero assieme a mio fratello gemello. Il Bologna? La prima chiamata per il ritiro con la prima squadra è stata forte. Ho bellissimi ricordi. Il SudTirol? Il primo anno fuori dal settore giovanile, soprattutto per un portiere, è difficile trovare spazio. Per me però è stato un anno importante, vissuto in un ambiente bellissimo nel quale mi sono trovato bene sia a livello di città che della società. Il Gubbio? Ho subito avuto sensazioni positive, ero carico perché sapevo che avrei avuto più spazio dopo aver parlato con mister Guidi. Sono soddisfatto della mia stagione e di quella della squadra, soprattutto dopo l’inizio complicato che abbiamo avuto, con un girone di ritorno molto positivo. Gli arrivi di Coda e Juanito Gomez ci hanno aiutato, il loro apporto si è visto. Il mio sogno? Se chiudo gli occhi sarebbe bello immaginarmi con la maglia del Bologna. Voglio migliorare e arrivare più in alto possibile. Sarebbe un sogno difendere il rossoblu della mia città”.