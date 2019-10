© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nove partite, e ancora nessun successo per il Gubbio. Anzi, quest'oggi la squadra umbra ha dovuto cedere il passo, perdendo di misura tra le mura amiche contro il Carpi. E, secondo quanto riferito da Sky Sport, adesso sono in corso profonde riflessioni sul conto di Federico Guidi, allenatore del club che potrebbe anche perdere il posto. In caso di esonero, il principale candidato a fargli da sostituto sarebbe Vincenzo Torrente.