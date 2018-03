Gubbio, Sandreani: "A Ravenna per noi sarà una battaglia"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

In vista del match contro il Ravenna, è intervenuto in conferenza stampa il nuovo tecnico del Gubbio, Alessandro Sandreani. Queste le sue parole:

“Ravenna è una partita importante, ma questo è scontato, lo sanno tutti. Domani servirà orgoglio, in un momento delicato e difficile.I ragazzi devono avere una reazione. Punteremo su concetti chiari, ho in mente qualcosa, tra cui il 3-5-2 perchè mi sembra un vestito giusto alle caratteristiche dei nostri giocatori. Voglio senso di responsabilità per una situazione molto delicata e proprio anche per questo, mi è piaciuto intraprendere questa sfida, perchè a Gubbio l’entusiasmo sta un pò scemando. Nei ragazzi c’è predisposizione, cultura del lavoro e sono stato accolto bene dallo spogliatoio. Mi aspetto una battaglia a Ravenna, perchè il Ravenna è una squadra che fa densità, che lotta su ogni pallone e che viene da un periodo super con nove punti in tre partite. Ringrazio i tifosi che sono venuti a sostenerci questa mattina e spero che lo faranno fino alla fine del campionato”.