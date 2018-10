Gubbio, Sandreani: "Affrontiamo la squadra più in forma"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Trasferta in terra emiliana per il Gubbio, impegnato sul campo dell'Imolese. L'allenatore rossoblu Alessandro Sandreani introduce la sfida:"Non ci resta ora che vincere - riporta gubbiofans.it - ci manca solo il gol. Spero che il vento cambi direzione. Speriamo che cominci ad iniziare già da Imola. Però sappiamo che affrontiamo la squadra più in forma del momento. Non buttano mai via la palla e perciò non dobbiamo sbagliare l'approccio. Questo significa che non dobbiamo farci aggredire. Da parte nostra dovremo essere efficaci a fare la nostra partita".