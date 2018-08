Gubbio, Sandreani: "Fano squadra forte, dovremo dare il meglio di noi"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Gubbio Alessandro Sandreani ha parlato in conferenza stampa del derby di Coppa Italia di C contro il Fano: "Il Fano è una squadra forte, muscolare, che ha corsa. Dovremo dare il meglio di noi e l'approccio alla partita sarà determinante - evidenzia ilCorriere dell'Umbria -. Ci siamo, vogliamo fare bene, ci teniamo a dare una bella soddisfazione ai nostri tifosi. E poi sarà anche un'occasione per vedere di che pasta siamo fatti in ottica campionato. Contro un avversario forte, dovremo tirare fuori il meglio".