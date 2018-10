Gubbio, Sandreani: "Servirà una prestazione importante"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Impegno serale per il Gubbio che alle 18.30 affronterà il Fano. Il tecnico della formazione rossoblu Alessandro Sandreani ha parlato in conferenza stampa: "Vogliamo fare bene, ma per prendere i primi tre punti stagionali ci vorrà una prestazione importante - riporta cronacaeugubina.it -. Dobbiamo dare continuità alla buona prestazione offerta a Teramo. Non sarà facile perché ci troveremo di fronte una squadra in forma, ma noi siamo in crescita. Gli ingredienti per portare a casa il successo saranno la voglia di lottare e vincere, mi aspetto una partita dove l'aspetto fisico sia quello preponderante. A livello di modulo non è detto che confermi il 4-3-1-2, perché ogni partita va affrontata in maniera diversa".