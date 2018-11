Gubbio, Sandreani: "Successo dedicato ai tifosi e al magazziniere"

Fonte: TuttoC.com

Alessandro Sandreani, tecnico del Gubbio, commenta il 3-0 con cui gli umbri hanno superato il Rimini di Acori: “Abbiamo fatto una buona partita, potevamo soffrire di meno, specie nel primo tempo, ma sappiamo che alla fine sono i punti a contare. Le tre reti sono state tutte molto belle, abbiamo capitalizzato anche se la mole di gioco che abbiamo creato non è stata notevole. Noi proviamo a giocare a calcio cercando di arrivare ad una bella classifica. I ragazzi sono stati bravi, nei momenti difficili si sono adattati all’avversario quando ci ha messo in difficoltà.

Obiettivo? Arrivare quanto prima ai punti che ci permettono di mantenere la categoria. Faccio un paluso ai ragazzi che hanno trovato il gol. Dobbiamo credere ciecamente in quello che facciamo, i ragazzi hanno dei valori importanti. Dedichiamo la vittoria al nostro magazziniere che ha subito un intervento in settimana ed ai tifosi che ci sostengono sempre, in casa e fuori casa”.