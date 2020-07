Gubbio, si lavora al rinnovo di Juanito Gomez: ma l'accordo ancora non c'è

Potrebbe proseguire l'avventura al Gubbio di Juanito Gomez. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dell'Umbria, il giocatore nella giornata di ieri ha incontrato il ds Giammarioli con l'intesa che è stata raggiunta per la stagione in corso ma non per la prossima. La volontà dell'ex Hellas è di restare in rossoblu con il club che sarebbe pronto ad offrirgli un contratto importante pur di accontentarlo.