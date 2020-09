Gubbio, si sogna la conferma di Lakti. Ma la concorrenza in Serie C e B è altissima

Secondo quanto riferito dal Corriere dell’Umbria il Gubbio avrebbe intenzione di confermare il centrocampista Erald Lakti, classe 2000, dopo le buone prestazioni della passata stagione in maglia eugubina. La concorrenza per l’albanese appare però proibitiva con Avellino e Padova in Serie C interessate al ragazzo, ma anche Cosenza e Reggiana in Serie B sulle tracce del calciatore di proprietà della Fiorentina.