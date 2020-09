Gubbio, Torrente avvisa: "A ora siamo pochi. Mancano ancora quantomeno 6 o 7 elementi"

vedi letture

Un Gubbio che dovrà ancora intervenire - abbastanza massicciamente - sul mercato. A confermarlo, come riferisce gubbiofans.it, è mister Vincenzo Torrente a margine dell'amichevole contro la Ternana: "Che dire, siamo un cantiere aperto. Non ci sono novità perché finché non ci saranno delle uscite... perciò bisogna fare presto. Anzi, dico che la società faccia presto. La rosa va completata. Nei cambi sono entrati due ragazzi promettenti e che hanno fatto bene come Ruggeri e Sorbelli, però c'è bisogno di acquisti e forze fresche di esperienza. Per adesso siamo in pochi. Bisogna migliorare in qualità perché ci servirà per migliorare la qualità del gioco sia a livello fisico che tattico. Ci mancano ancora quantomeno sei o sette calciatori".