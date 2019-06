Gubbio, vicino l'ingaggio dell'esterno Latte Lath

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Come riportato da Sky Sport, il futuro di Emmanuel Latte Lath potrebbe essere ancora in Serie C. L’esterno ivoriano classe 1999 di proprietà dell’Atalanta è infatti molto vicino al Gubbio. Nella passata stagione il calciatore ha vestito le casacche di Pistoiese e Carrarese.