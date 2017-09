Gubbio, Volpe: "E' un periodo che ci gira tutto male"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Si riavvolge il nastro in casa Gubbio, e a parlare della sconfitta interna contro il Santarcangelo, nella settimana che porta poi alla sfida con il Mestre, è il portiere Giacomo Volpe. Queste le sue parole riprese da gubbiofans.it:

"E' un periodo che ci gira tutto male. Siamo all'inizio e queste cose possono capitare. Ma c'è amarezza per le sconfitte soprattutto per come sono venute. Credo che dobbiamo ripartire dal buon secondo tempo che abbiamo disputato domenica. Dobbiamo scendere in campo con quello spirito. Con una vittoria si possono fare altri discorsi e possiamo uscire da questa situazione".

Concentrandosi sulla difesa: "Cinque gol presi in due gare sono tanti. Abbiamo concesso domenica due occasioni che non devono esistere. É troppo facile per gli altri farci gol. Serve una maggiore attenzione da parte di tutti e bisogna evitare certe distrazioni. Bisogna gestire e mantenere meglio la palla, e non fare regali agli avversari. Ciò ci crea insicurezza, mentre noi abbiamo bisogno di sicurezze. Serve inoltre una maggiore grinta e quella determinazione per cambiare le cose. Ci vuole voglia per cambiare questa situazione".

Conclude con una nota sul gruppo: "Chiaro che quando si cambiano tanti calciatori, poi si sa a cosa si può andare incontro. Chiaro che i meccanismi non sono ancora fluidi e gli ingranaggi vanno ancora oliati. Ma è altrettanto vero che non abbiamo più tempo e bisogna reagire perché le avversarie non ce lo permetteranno di aspettare ancora. Ribadisco che serve una reazione caratteriale diversa in campo e ci vuole cattiveria".