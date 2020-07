Guidi: "Rappresentare la Casertana è una responsabilità che mi riempie d’orgoglio"

Il primo volto nuovo in casa Casertana è stato quello di mister Federico Guidi, che si è presentato alla piazza nella giornata di ieri. Pronto per la nuova avventura, l'allenatore, come riferiscono i canali ufficiali del club, ha così parlato: "Voglio ringraziare la famiglia D’Agostino e il direttore Violante. Essere qua è motivo d’orgoglio. Rappresentare la Casertana è una responsabilità che ci riempie d’orgoglio. Siamo motivati. Abbiamo voglia di lavorare a testa bassa, senza fare proclami. Il presidente ha chiesto di fare bene con impegno e professionalità. E su questo non ci sono dubbi. Ho sposato subito il suo pensiero che non è altro il nostro modus operandi. Con la società abbiamo unità di intenti su ciò che bisognerà fare”.

Sulla squadra: “La Casertana dovrà rappresentare le idee mie e del mio staff. Una squadra divertente che vuole essere protagonista sul campo. Cercando di mettere tanta tecnica e di avere palla il più possibile. Sono le idee che mi hanno sempre contraddistinto. Sappiamo che è un percorso che può riservare degli rischi fisiologici in avvio. Vogliamo creare emozioni e rendere i casertani orgogliosi di questa squadra. Non sono un allenatore che crede nei sistemi di gioco. I numeri visti in maniera statica rappresentano il passato. Il calcio ora è molto dinamico. Dobbiamo essere abili a fare esprimere ogni singolo calciatore. Se dovessimo disegnare la Casertana della prossima stagione, direi 4-3-3. Ma è un modulo che sul campo, in maniera dinamica, magari non troverete”.