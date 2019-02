© foto di Federico Gaetano

Si comunica che Antonio Di Martino, designato come arbitro per la gara Verona-Salernitana, valida per la sesta giornata di ritorno della Serie BKT 2018/19 in programma venerdì 22 febbraio 2019 alle ore 21.00, sarà sostituito da Marco Serra (nella foto). Contestualmente il signor Serra, inizialmente designato come IV Ufficiale per la stessa gara, sarà sostituito da Andrea Colombo di Como.