Hallfredsson dall'Islanda: "Il tempo che ho passato a Padova l’ho trascorso con piacere"

vedi letture

Attraverso i canali ufficiali del Padova, il centrocampista biancoscudato Emil Hallfredsson, bloccato in Islanda dopo aver risposto alla chiamata della sua nazionale ("Ho voluto rispondere alla chiamata perché la mia federazione al tempo era convinta che si giocasse e quindi volevo farmi trovare pronto, pur sapendo che sarei stato sottoposto a quarantena. Giustissimo rinviare gli Europei e sulle nostre due partite è difficile fare una previsione, aspettiamo e preghiamo che la situazione nel mondo migliori), ha così parlato del momento attuale che si sta vivendo in tutto il mondo: "Se mi pesa l'isolamento? Sinceramente no perché con me c’è anche la mia famiglia e ci godiamo un po’ di tempo tutti insieme. Poi qui ho il tapis roulant, la ciclette e altre cose che mi permettono di allenarmi per mantenere la forma fisica. Qui posso allenarmi, mentre a Padova non potrei. Tra un paio di giorni potrei anche uscire per correre e questo per me è importante. Da noi si parla della situazione in Italia come una delle situazioni più gravi in Europa. Siamo dispiaciuti e aspettiamo tutti novità positive dall’Italia, gli islandesi vogliono bene agli italiani!"

La nota va poi al campionato: "Più che a quando torneremo a giocare, sto pensando più a quello che sta succedendo nel mondo, alla gente che sta male. E’ giusto che si torni a pensare al calcio, ma dopo che abbiamo risolto questa situazione con il virus. E’ questo il problema principale, è come guerra nel mondo. Quando sarà finita tornerà il calcio. Il tempo che ho passato a Padova l’ho passato con piacere. Mi trovo bene e mi piacerebbe aiutare la squadre a salire in Serie B, ma direi che con questa situazione è proprio presto per parlarne".