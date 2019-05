© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Questa mattina l’imprenditore Giorgio Heller è sbarcato a Trapani per incontrare le istituzioni e cercare di sbloccare la situazione. “Spero si comprenda che c’è poco tempo, è il momento di agire per il bene del Trapani Calcio. Sono qui oggi per ribadire alla città il mio interesse all’acquisto del Club, i tempi per intervenire e non rischiare il default sono strettissimi, io non posso attendere. Ho chiesto un incontro al dott. De Simone che al momento mi viene negato. Non sono venuto perdere tempo ma a cercare di salvare la società da una situazione di sicuro fallimento. Tutti si devono sentire impegnati e responsabili in questa situazione”.

L’imprenditore romano non attenderà oltre oggi per sapere se e come chiudere questa vicenda. "De Simone ha dichiarato di non voler vendere, se questa è la sua posizione definitiva lo ribadisca oggi e io sono pronto a tornare a Roma”.