HOTEL MELIÀ - Juve U23, pronti tre rinforzi: Gaudino, Zanimacchia e Morelli

Fonte: Dai nostri inviati a Milano

La Juventus B è pronta a mettere a segno tre colpi per affrontare la stagione in Serie C. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, la Juve U23 è prossima a prelevare Gianluca Gaudino (21) dal ChievoVerona, Luca Zanimacchia (20) dal Genoa e Gabriele Morelli (21) dal Livorno.