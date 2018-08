HOTEL MELIÀ - Pro Piacenza, dalla Salernitana in arrivo Urso

Scorrendo a ritroso l'archivio delle notizie di TuttoMercatoWeb.com ci si accorge che la prima notizia pubblicata su Lautaro Martinez risale al luglio 2016 e ad un derby di mercato fra Real e Atletico per il suo cartellino. Due anni dopo il talento cresciuto nella fila del Racing...

Olanda, i convocati per le amichevoli: c'è Kluivert, ultima per Sneijder

Nuova avventura a Gibilterra per Novello. Firma con il Glacis United

Ince attacca il Man United: "Non all'altezza delle big, è una barzelletta"

Real Madrid, Lunin in partenza: quasi fatta per il prestito al Leganes

Atletico Madrid, Simeone userà la strategia Vrsaljko per Arias

Mainz, rinnovo contrattuale per Brosinski

Club Brugge, infranto il record di spesa nel mercato interno per Rezaei

Real Madrid, l'apertura di As: "Mbappé è ancora possibile"

Barcellona, Sport: "Superofferta per Rakitic: 90 milioni"

Betis, Rafinha si avvicina. Estadio Deportivo: "Motivi per sorridere"

Rodrigo-Real Madrid? Per Super Deporte: "È felice al Valencia"

Liverpool, Origi via solo con obbligo d'acquisto: c'è il Borussia Dortmund

Real Madrid, per El Pais in estate sono arrivati i rifiuti di Salah e Kane

Monaco, il difensore Dinis Almeida in prestito allo Xanthi

PSG, Onda Cero lancia la bomba: via Neymar per pagare Mbappé

Oliver Urs o, centrocampista classe 1999, lascerà a breve la Salernitana: secondo quanto raccolto da TMW il giocatore è diretto al Pro Piacenza, che col club campano ha già chiuso nei giorni scorsi per Volpicelli e Kalombo.

