HOTEL MELIÀ - Triestina, offerto un biennale a Fontanella

L'attaccante del Floriana, club di massima divisione maltese, Mario Fontanella potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione al calciatore classe '89 sarebbe arrivata un'offerta dalla Triestina in Serie C. Il club alabardato mette sul piatto un biennale per Fontanella, ma c'è da vincere la volontà del club maltese che non vorrebbe privarsi dell'italiano.