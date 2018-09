© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

I continui rinvii del campionato di Serie C, a causa delle beghe tra Leghe e società causa ripescaggi (poi non effettuati) hanno fatto slittare il campionato di Lega Pro a metà settembre. E l'Alto Adige ha titolato così sulla vicenda: "Sudtirol, finalmente si gioca a calcio La prima in casa lunedì prossimo alle 18 contro il Teramo. Cinque i turni infrasettimanali e tre partite nel periodo natalizio".

Tanta l'ironia del quotidiano altoatesino nell'attacco: "Si parte? Ma siamo sicuri? Non siamo su scherzi a parte? Stavolta sembrerebbe la volta buona e dopo corsi e ricorsi, sentenze, appello, cassazione, Corte di giustizia dell’Aia e Tribunale per i diritti civili dell’Onu la serie C scende finalmente in campo. La “non” decisione del Collegio di garanzia sulla serie B a 19 squadre consente al campionato cadetto di continuare come era cominciato e alla serie C di aprire finalmente la sua stagione, ma la tensione è altissima, il malcontento impera e il futuro, tra tribunali e avvocati, è incerto. Intanto però la Lega pro ha finalmente pubblicato i calendari e mercoledì 19 settembre si disputerà la prima giornata di un campionato lunghissimo visto che il format [nel Girone B, NdR] è a venti squadre".