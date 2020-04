Attrazioni, quando la challenge diventa virale. Il geniale video di Repossi della Ternana

Con il termine trazione, in ambito sportivo, come riferisce Wikipedia, si intende "un esercizio a corpo libero che consiste nel sollevare il proprio corpo attaccati con le mani ad una sbarra".

Quello che ha proposto, attraverso il proprio profilo Instagram, l'attaccante della Ternana Andrea Repossi: un video diventato virale, e con il quale il classe '96 ha dato via a una delle cosiddette challenge molto in voga in questo periodo. "Attrazioni", il nome: 10 trazioni da fare, o anche di più, per superarlo.

Perché, come dice il giocatore paga. Anche se le trazioni, ha un piccolo trucco: nessun sollevamento con tanto di sforzo della parte alta del corpo, ma una sedia che avvicinava alla sbarra!

Vedere per credere.

E... qualcuno sa fare meglio???