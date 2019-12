© foto di Uff. Stampa Bassano Virtus

Il presidente del LR Vicenza Stefano Rosso si è detto soddisfatto del titolo di campione d’inverno conquistato dal suo club spiegando però che non si può ancora togliere il piede dall’acceleratore: “È un risultato importante, frutto del lavoro svolto in questi 18 mesi da quando abbiamo rilevato il club biancorosso. Una posizione che dobbiamo cercare di mantenere e solidificare partita dopo partita, in quanto il girone B è molto competitivo ed equilibrato. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto in questi mesi, con umiltà e determinazione. - si legge sul sito della Lega Pro - Il gruppo è coeso e solido, tra società, staff, squadra e tifosi si sta creando una bellissima coesione. Non vogliamo porci limiti, ma occorre mantenere i piedi per terra perché il campionato è ancora lungo e ad oggi non abbiamo ancora vinto nulla e conquistato alcun obiettivo”.