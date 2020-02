Continua la guerra di nervi fra Luigi Izzo e Nicola Circelli in casa Avellino dopo che il primo ieri sera in un duro comunicato aveva annunciato la convocazione dei soci (lo stesso Circelli, Ricco e Cusano) per procedere con il passaggio delle loro quote nelle sue mani. Il secondo pochi minuti fa ha postato sul proprio profilo Facebook un messaggio che getta ulteriore benzina sul fuoco spiegando che ancora non sono arrivate notizie da parte di Izzo o dei suoi legali: "Sono le ore 16.00 !!!!! Ho disdetto i miei impegni lavorativi perché mi aspettavo una convocazione dal notaio da parte di Izzo o i suoi legali....... Al momento ancora NIENTE. Io Cusano e Riccio Attendiamo notizie.......".