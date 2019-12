Caos bandiere, il Padova incontra questura e ONMS: la nota

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si è molto dibattuto, nei giorni scorsi , della multa che rischiava di ricevere il Pisa dopo la decisione del questore di Padova, che, appellandosi alla burocrazia, intendeva infliggere una multa al club toscano a seguito dell'esposizione, in occasione della gara di Cittadella, dei vessilli cittadini: le bandiere rossocrociate, simbolo dell’antica repubblica marinara, sono considerate fuorilegge poiché non era stato autorizzato il suo ingresso nel settore ospite. Discorso che coinvolgeva anche il Padova, dopo che i supporters biancoscudati avevano esposto il Leone di San Marco in solidarietà della Venezia alluvionata.

Il club aveva allora chiesto un incontro con la questura, ottenuto, e di seguito riportiamo la nota del Padova stesso: "Il Calcio Padova e la Questura di Padova informano che nella giornata di ieri la Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Daniela Stradiotto, il Presidente Daniele Boscolo Meneguolo e il Questore di Padova Paolo Fassari si sono incontrati per confrontarsi sulle procedure di introduzione del materiale coreografico all’interno dello stadio Euganeo. Dall’incontro è emersa la volontà comune di semplificare ed alleggerire le procedure di introduzione del materiale che non viola le direttive già impartite dall’Osservatorio ed il Regolamento d’uso dello stadio e, contemporaneamente, di aggiornare lo stesso Regolamento per venire incontro a chi vuole colorare lo stadio nel rispetto della normativa nazionale sull’utilizzo degli impianti".