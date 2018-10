Catania avanti veloce. Terza vittoria in stagione e già 10 punti in classifica

Terza vittoria su quattro gare per il Catania di Andrea Sottil. Dopo l'1-1 strappato in extremis dalla Casertana nel big match dello scorso weekend, Biagianti&C. ha dato una vera e propria dimostrazione di forza contro il Trapani. Al 'Massimino Lodi, con una doppietta, e l'ex Siena Marotta hanno portato in cascina il decimo punto della stagione degli etnei. Un bottino che conferma le qualità del club messo in piedi da Pietro Lo Monaco e Christian Argurio, ma anche la compattezza di una graduatoria che vede l'intera zona promozione e playoff nel giro di otto punti. Un fattore, questo, che gioca a favore dello stesso Catania chiamato a recuperare nelle prossime settimane le tre gare saltare ad inizio stagione.