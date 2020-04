Continuiamo a diffondere la solidarietà, non il virus!: la campagna della Pro Vercelli

In questo periodo di grande difficoltà per il nostro Paese, la Pro Vercelli, come è reso noto in un comunicato ufficiale, "sostiene la nobile iniziativa del Gruppo Marazzato, che ha lanciato una campagna di raccolta fondi chiamata “Diffondiamo la solidarietà“.

L’obiettivo della campagna di crowdfunding è quello di erogare 1.000.000 di euro alle ASL di Piemonte e Valle d’Aosta e alle mense dei poveri, oggi più che mai in difficoltà.

Continuiamo a diffondere la solidarietà, non il virus!".

