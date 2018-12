© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Replica dura ieri della Sambenedettese alle indiscrezioni che parlavano di una possibile cessione societaria. L'edizione odierna del Corriere Adriatico ha quindi pubblicato la smentita del club marchigiano titolando: "«Nessuna trattativa per la Samb». La società fa chiarezza dopo le parole di Fedeli sul possibile ingresso di un imprenditore romano. «Nutriamo massima stima in Barra, ma anche con lui non è stata mai ventilata alcuna ipotesi». La squadra intanto pensa alla partita di sabato a Gubbio. Resta il nodo delle assenze". Nel taglio basso invece un momento conviviale: "Rapisarda all’aperitivo sociale: «Un 2018 comunque positivo». Anche il capitano presente a Grottammare, riuscita la lotteria di beneficenza"