Corriere del Mezzogiorno: "Bari all'attacco: sì di Antenucci. Idea Terrani"

Fonte: TuttoC.com

Il mercato del Bari tiene banco sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che titola: "Galletti all’attacco: c’è il sì di Antenucci. E l’idea dell’enfant prodige Terrani. Il bomber della Spal a un passo. E poi il talento ex Inter che cerca riscatto". Nel pezzo si sottolinea: "Il Bari va all’attacco. Nella tarda serata di ieri la società di De Laurentiis trova il sì del bomber Mirco Antenucci, che pare abbia accettato la corte e il triennale dei «galletti». Un colpo in piena regola, che si somma a quello di Giovanni Terrani. [...] Manca l’ufficialità, ma sembra davvero questione di ore: Terrani diventerà un tassello fondamentale del reparto offensivo di Giovanni Cornacchini. Pronto un triennale. Attaccante esterno poliedrico e generoso, è il classico talento che nel tempo si è un po’ perso, ma che ha ancora la possibilità di risalire la scala del calcio. Certo, ci vuole grinta e personalità. E Terrani, oggi 24enne, dovrà dimostrare di possederne in abbondanza per vincere la sua nuova sfida. In fondo è un obiettivo coincidente con quello del Bari che, finito nelle retrovie del football, ha voglia di tornare a respirare l’aria della categoria superiore".