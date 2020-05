Corriere del Veneto: “Il Vicenza ha la promozione in tasca”. Ora tocca alla FIGC

vedi letture

“Il Vicenza ha la promozione in tasca” titola così in prima pagina il Corriere del Veneto edizione Vicenza oggi in edicola a seguito dell’assemblea di Lega andata in scena ieri. “I club si esprimono all’unanimità per la promozione delle capoliste: ora l’esame della FIGC. La società biancorossa ringrazia gli avversari per la correttezza: “Meglio il campo ma troppi ostacoli”.