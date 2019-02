© foto di Federico Gaetano

Dopo le dimissioni di Michele Serena dalla panchina del LR Vicenza V., la società ha richiamato in panchina Giovanni Colella. L'edizione locale odierna del Corriere del Veneto si focalizza proprio sul ritorno del tecnico alla guida dei biancorossi e titola: "Colella, una vita (sempre) in bilico. «Serve lottare, chiacchiere a zero». Il mister già in campo per la Coppa. Il dg Bedin: vedremo alla fine chi è da Vicenza".

Nell'articolo si sottolinea: "Le dimissioni di Michele Serena dopo la pesante sconfitta subita contro il fanalino di coda Virtus Verona, non hanno colto di sorpresa il Vicenza che già il mattino seguente ha contattato Giovanni Colella, proponendogli di tornare sulla panchina biancorossa. Il tecnico di origini salernitane ha accettato e di fatto non aveva alternative pena vedere annullato il contratto in essere con la società di via Schio (che scadrà il prossimo 30 giugno). I tempi molto stretti — domani si giocano infatti i quarti di Coppa Italia contro il Gozzano — e la mancanza di convincenti soluzioni disponibili sul mercato, ha subito fatto pendere l’ago della bilancia sul ritorno di mister Colella che già domenica pomeriggio ha guidato la prima seduta di allenamento".