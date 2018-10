© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Tripla furia biancorossa". Così titola il Corriere del Veneto sul bel successo del Vicenza. "Il Monza «berlusconiano» travolto al Menti,Vicenza al secondo posto Incontenibili Arma e Giacomelli, autore di una doppietta. Schemi applicati a memoria".

"Vincono i biancorossi di Colella e sorpassano in classifica un Monza che al Menti ha subito tre gol e una pesante lezione di calcio. Quasi l’avessero previsto, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani in tribuna non si sono visti, e quindi non c’è stato il saluto con il patron biancorosso Renzo Rosso che nell’occasione ha assistito al match insieme al presidente del Milan Paolo Scaroni. Pochi mesi fa nessuno avrebbe potuto prevedere che la sfida sul campo tra i biancorossi vicentini e il Monza avrebbe visto ai vertici delle due società la famiglia Rosso e Berlusconi, entrambi con l’obiettivo di vincere il campionato di serie C, obiettivo non facile anche se l’avvio del torneo ha confermato la bontà dei due organici".