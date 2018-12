© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

"Vicenza, pari tra i fischi. Occasione sprecata. Colella perde Arma all'ultimo momento ma conferma il 3-5-2 di Fano. Illude il gol di Razzitti poi per l'Albinoleffe segna Sbaffo. Biancorossi fuori dalla zona playoff". Questa l'amara titolazione del Corriere del Veneto in merito al club berico.

L'articolo si apre così: "Il «boxing-day» non porta al Vicenza i tre punti sperati ma dei giusti e meritati fischi: contro l’Albinoleffe finisce 1 a 1. Si chiude il girone d’andata e in casa biancorossa è tempo di bilanci. Il bicchiere non può che essere mezzo vuoto, in virtù anche del deludente ultimo mese, fatto di sette partite in cui sono stati raccolti soltanto sei punti sui 21 disponibili: decisamente troppo pochi. Detto più volte delle macerie da cui questa società e questa squadra è ripartita in estate, non si può comunque nascondere un pizzico di rammarico e forse anche di delusione per come è proseguito il cammino. Oggi il Vicenza sarebbe fuori dai playoff".