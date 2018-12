Corriere del Veneto: "Vicenza, primi dubbi su Colella"

© foto di Federico Gaetano

"Giovanni Colella ieri pomeriggio ha regolarmente guidato la prima seduta di allenamento della settimana e di conseguenza molto probabilmente le voci e le indiscrezioni che portavano ad un cambio sulla panchina biancorossa, almeno fino a sabato prossimo, non si concretizzeranno". Così il Corriere del Veneto sull'allenatore del Vicenza, sotto esame dopo gli ultimi risultati. "Probabile anzi che visti gli impegni ravvicinati che dovrà affrontare la squadra biancorossa — a Fano sabato, poi Albinoleffe il 26 e trasferta contro la Giana Erminio il 29 — A Colella venga concesso un trittico di gare per cementare la sua posizione. Una panchina che dopo il successo sul Monza, ma anche solo 15 giorni fa dopo la bella vittoria contro la Ternana era più che salda, ma evidentemente sono bastate le partite contro Teramo, Gubbio e Ravenna a far cambiare idea alla dirigenza di via Schio".