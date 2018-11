Corriere dell'Umbria: "Alle Fere basta un lampo di Salzano"

© foto di Federico Gaetano

"Alle Fere basta un lampo di Salzano": il Corriere dell'Umbria apre così la pagina sportiva dedicata alla vittoria della Ternana sul campo del Fano.

Sul match: "Un lampo di Salzano nella ripresa basta e avanza alla Ternana per superare il Fano e portare a casa una vittoria che fa morale e classifica. Al termine di una prova non brillantissima, ma comunque efficace, i rossoverdi incasellano altri tre punti, salendo a quota 15 in graduatoria con tre gare ancora da recuperare. Le Fere, in un match molto fisico, hanno sofferto l'impossibilità di metterla sul piano tecnico ma a pochi minuti dal termine un tiro del neo entrato Salzano ha tolto le castagne dal fuoco".