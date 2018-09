Corriere dell'Umbria sui ripescaggi: “Una supercazzola

Per descrivere il caos dei ripescaggi dopo la decisione del TAR del Lazio di non accogliere i ricorsi della Pro Vercelli e la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di annullare l'udienza di oggi, resta solo quella presso il Tribunale Federale Nazionale a chiudere virtualmente un cerchio, il Corriere dell'Umbria prende in prestito le parole del Conte Mascetti di Amici Miei: “Ripescaggi c'è il TFN. Una supercazzola”. “Ora il Tribunale federale ma è pronto il Consiglio di Stato. - si legge ancora - Appuntamento alle 14.30. Oggi deciderà la corte presieduta da Proietti. Ricorso autonomo. Passaggio distinto rispetto a quello del Catania".