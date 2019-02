© foto di Luca Bargellini

Giornata di recupero di campionato per la Ternana in quel Rimini. In Romagna questa sera alle 20.30 le due squadre riprenderanno il match interrotto per maltempo lo scorso 30 dicembre al 19'. "Ternana, stasera c'è il recupero con il Rimini. Gallo: 'Mettiamoci l'elmetto e combattiamo'" è il titolo scelto dal Corriere dell'Umbria nel taglio basso della prima pagina.