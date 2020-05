Corriere dello Sport: "Catania, spalle al muro. Otto giorni per non fallire"

Il Catania non naviga in buone acque. Il club etneo era ad un passo dal passaggio di proprietà ma il gruppo texano non ha offerto le giuste garanzie. Adesso il 25 ci sarà un’udienza in tribunale molto importante. Questo il titolo dell’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Catania, spalle al muro. Otto giorni per non fallire".