Spazio al percorso sprint del Catanzaro nell'edizione odierna del Corriere dello Sport che titola: "Catanzaro in B, Auteri va più veloce. La sorpresa: il traguardo programmato in due anni può arrivare prima". Nell'articolo si legge: "Secondo posto e tanti sogni per il Catanzaro che si risveglia con una invidiabile posizione in classifica alle spalle della Juve Stabia. I tre punti che la truppa di Auteri ha conquistato sul campo della Virtus Francavilla hanno tutto il sapore della vittoria conquistata da una squadra che ormai ha fatto il salto di qualità e inizia a ragionare da grande, dopo aver metabolizzato qualche critica di troppo per il parteggio casalingo maturato nel turno precedente. D’altronde, la formazione giallorossa negli ultimi due mesi ha praticamente schiantato tutti, ove si pensi che dopo la cocente sconfitta casalinga contro la Juve Stabia (0-3), ha inanellato otto consecutivi risultati utili (cinque le vittorie) che hanno catapultato la formazione cara al presidente Floriano Noto da un anonimo nono posto alla seconda piazza".