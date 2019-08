Corriere dello Sport: "E' un Bari da urlo. C'è pure Ferrari"

Manca solo l'ufficialità per l'ultimo grande colpo del nuovo Bari targato Luigi De Laurentiis. "E' un Bari da urlo. C'è pure Ferrari" titola il Corriere dello Sport questa mattina. L'attaccante in uscita dal Genoa è arrivato ieri in gruppo al termine dell'allenamento. "Il 15° argentino biancorosso farà tandem con Antenucci in attacco".