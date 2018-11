Corriere dello Sport: "Il Catania trova la mossa giusta"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

"Il Catania trova la mossa giusta": il Corriere dello Sport guarda, tra le altre, anche al Catania. Sulla questione: "Definiamolo punto di partenza. E basta. Senza schierarsi dalla parte dei delusi, che le loro ragioni le hanno certamente, né da quella degli ottimisti a oltranza, che forse dovrebbero guardare le cose con un pizzico di lungimiranza in più, visto che a furia di dire che tutto va bene, o quasi, poi c'è il rischio di ritrovarsi con l'acqua alla gola nel momento del campionato che più conta. E questo, facile immaginarlo, qui ai piedi dell'Etna non lo vuole né un partito né l'altro. Punto di partenza, quindi. Dopo un paio di mesi trascorsi a incensare una squadra che sembrava davvero in grado di ammazzare il campionato e, quasi all'improvviso, dopo un mese trascorso a chiedersi che fine avesse fatto il Catania che tanto bene aveva impressionato in Coppa Italia e nelle prime giornate di campionato".