Corriere dello Sport: "Juve Stabia, ecco perché credere ancora alla B"

© foto di Federico Gaetano

"Juve Stabia, ecco le ragioni per credere ancora nella B", apre così il Corriere dello Sport in edicola parlando del club campano che ha frenato nell'ultimo periodo la propria corsa verso la promozione permettendo al Trapani di rifarsi sotto: "Il fotogramma della rete del pareggio di Gondo, all’ultimo minuto dell’extra time di Juve Stabia-Rieti, rimarrà sicuramente impresso nella memoria dei calciatori di Fabio Caserta. Passare in un battibaleno dal +5 al +3 sul Trapani, secondo in classifica, potrebbe rappresentare uno choc per i campani, che comunque continuano a detenere saldamente la leadership del girone meridionale - si legge nell'articolo - La Juve Stabia resta sempre artefice del proprio destino, dal momento che giocherà in casa tre delle rimanenti cinque partite, contro Trapani, Vibonese e Virtus Francavilla, mentre in trasferta affronterà Bisceglie (domenica) e Sicula Leonzio, potendo contare sul 3-0 a tavolino contro il Matera".