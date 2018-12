© foto di Federico Gaetano

"Juve Stabia “monstre”: un girone da imbattuta. Ma che bella Virtus. La squadra di Caserta rimonta su rigore". Questo il titolo del Corriere dello Sport sulla capolista del Girone C, arrivata al giro di boa con un incredibile zero nella casella delle sconfitte. All'interno leggiamo: "Una coriacea Virtus Francavilla costringe al pari la capolista Juve Stabia. Prestazione in chiaroscuro per i campani. Il risultato del Boxing Day sancisce anche l'imbattibilità "monstre" per l'intero girone d'andata della compagine gialloblù, chiuso al comando a 43 punti e a +7 dal Trapani, immediata inseguitrice".

A proposito dei siciliani, questo il titolo del pezzo: "Trapani vince in rimonta, ma il Catanzaro alza la voce". E sempre sul Girone C: "Reggina a nozze col baby Matera. I titolari lucani in sciopero". Riguardo gli altri gironi, questi i titoli: "Il Siena in corsa. Rabbia Piacenza", "L’Olbia si rialza, è pari a Vercelli. Carrarese alla terza sconfitta consecutiva. Pisa raggiunto", "Il Rimini è opaco Renate ringrazia", "Fano super a Trieste. Flop Gubbio. Il Vicenza deve rimandare ancora il ritorno alla vittoria".