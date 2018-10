Corriere dello Sport sulla Ternana: "Serie positiva? Si può"

© foto di Federico Gaetano

Spazio alla Serie C sulle pagine del Corriere dello Sport. In particolare il quotidiano sportivo si occupa della Ternana di Luigi De Canio impegnata questa sera in casa della Triestina. "Serie positiva? Si può. De Canio alza il tiro" è il titolo scelto dal CorSport che poi scrive: "Il tecnico rossoverde non si nasconde: 'Garantisco io sulla volontà dei giocatori. Possiamo fare un filotto di vittorie e lottare per l'obiettivo più importante".