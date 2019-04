© foto di Federico Gaetano

Il Corriere di Vicenza dedica l’apertura della sua pagina sportiva alle vicende della locale squadra di calcio. Con titolo che preannuncia grandi cambiamenti . “Vicenza, pronta la rivoluzione. Un’estate con i cantieri aperti. Tecnico, ds e gran parte della rosa sono destinati a non essere confermati”. “Ad oggi è molto probabile che la Giovanni Colella non sarà più l’allenatore dei biancorossi nel prossimo campionato - si legge nell’articolo -, così come traballante è la figura di Werner Seeber. Proprio la figura del direttore sportivo dovrebbe essere la prima ad essere definita”.